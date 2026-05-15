Создатель саундтрека Deus Ex: Mankind Divided выпустил вторую часть неизданных треков из игры

Немецкий музыкант Sonic Mayhem (Саша Дикисян) опубликовал второй сборник своих композиций, которые он создал специально для игры Deus Ex: Mankind Divided. Все треки можно прослушать на официальной странице композитора в сервисе BandCamp.

По словам Дикисяна, в этом сборнике представлены композиции, которые он написал как для самой игры, так и для ее дополнений, а также музыка, оставшаяся за бортом финальной версии.

После невероятного ответа на Vol. 1 я еще глубже погрузился в свои архивы Deus Ex: Mankind Divided 2015–2016 годов. На этот раз всплыло почти час ранее не слышанной музыки — альтернативные миксы, кинематографические зарисовки, вариации трейлеров и ранние бета-версии, которые так и не попали в официальный саундтрек.

По его словам, этот релиз — подарок для почитателей игровой вселенной Deus Ex.