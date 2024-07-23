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DEVIATOR 02.08.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
3 1 оценка

Вышел геймплейный трейлер DEVIATOR - метроидвании в стиле Hollow Knight

Simple Jack
Новости

Издание IGN опубликовало геймплейный трейлер DEVIATOR — метроидвании, которая похожа на Hollow Knight. Она выйдет на PC в раннем доступе Steam уже 2 августа 2024 года.

Действие DEVIATOR происходит в мире, его захватывает и искажает хаос. Главный герой отправляется уничтожить силу хаоса и вернуть мир в первоначальное состояние.

В DEVIATOR геймерам предстоит исследовать фантастический мир, нарисованный вручную. Разработчики метроидвании обещают множество сложных уровней, захватывающие сражения, разнообразных врагов и боевую систему, основанную на парировании.

Стоимость стандартного издания DEVIATOR составит $7 (616 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), а расширенного — $10 (880 рублей). В течение первых двух недель после выхода новинки в раннем доступе она получит скидку 10%.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
bezyk20

"в стиле", кек. Это полный плагиат

0
Кей Овальд

Калька какая-то.

0
Wolfenstein

кал трешак место которому на nes начала 90х а не в 2024 🪤🏴‍☠️

-1