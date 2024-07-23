Вышел геймплейный трейлер DEVIATOR - метроидвании в стиле Hollow Knight

Издание IGN опубликовало геймплейный трейлер DEVIATOR — метроидвании, которая похожа на Hollow Knight. Она выйдет на PC в раннем доступе Steam уже 2 августа 2024 года.

Действие DEVIATOR происходит в мире, его захватывает и искажает хаос. Главный герой отправляется уничтожить силу хаоса и вернуть мир в первоначальное состояние.

В DEVIATOR геймерам предстоит исследовать фантастический мир, нарисованный вручную. Разработчики метроидвании обещают множество сложных уровней, захватывающие сражения, разнообразных врагов и боевую систему, основанную на парировании.

Стоимость стандартного издания DEVIATOR составит $7 (616 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), а расширенного — $10 (880 рублей). В течение первых двух недель после выхода новинки в раннем доступе она получит скидку 10%.