Шутер Devil Engine: Complete Edition выйдет на PS5, PS4 и Switch 12 октября ©

Издательство Beep Japan, издатель и разработчик Poppy Works и разработчик Protoculture Games выпустят сайд-скроллер-шутер Devil Engine: Complete Edition для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 12 октября, объявили компании.

В Японии версии для PlayStation 5 и Switch будут доступны как в физическом, так и в цифровом виде с поддержкой как английского, так и японского языков.

Devil Engine впервые был запущен для ПК в Steam 21 февраля 2019 года. Расширение Devil Engine: Ignition было анонсировано в мае 2019 года, и его запуск на ПК запланирован на зиму 2019 года, но релиз так и не состоялся. После анонса Complete Edition расширение, скорее всего, будет выпущено для ПК в Steam вместе с ним.