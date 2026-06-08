Разработчики DEVIL GATE рассказали о создании игры и планах на релиз в 2029 году

Авторы DEVIL GATE поделились новыми подробностями о разработке своей Action/RPG в жанре hack and slash. Команда рассказала о составе студии, ключевых особенностях проекта и текущем этапе производства.

Разработчики DEVIL GATE дали большое интервью VK Play, в котором раскрыли детали создания своей Action/RPG, вдохновлённой классическими представителями жанра диаблоидов. Руководитель проекта Кирилл Калгашкин рассказал о том, как появилась идея игры, чем она будет отличаться от конкурентов и на каком этапе находится разработка.

По словам Калгашкина, работа над проектом началась в 2021 году. После возвращения к разработке игр на Unreal Engine он решил заняться созданием собственной Action/RPG с упором на атмосферу, исследование мира и развитие персонажа. В качестве источников вдохновения команда называет классические игры жанра, однако стремится адаптировать привычные механики под современные стандарты.

Одной из основных особенностей DEVIL GATE станет гибридная мультиклассовая система. Разработчики делают ставку на возможность комбинировать способности различных классов и создавать собственные варианты билдов. Дополнительную роль в игровом процессе будет играть взаимодействие навыков с окружением. Например, определённые эффекты смогут усиливаться или ослабляться в зависимости от состояния противников и окружающей среды.

В настоящее время над проектом работают около 50 человек. Как отметил руководитель разработки, часть команды состоит из начинающих специалистов, тогда как другие участники имеют опыт работы над известными проектами, включая Fortnite, World of Tanks, Diablo IV, Last Epoch, а также игры других крупных студий.

Авторы также подтвердили планы по добавлению кооперативного режима. По их мнению, совместное прохождение позволит раскрыть потенциал системы классов и различных комбинаций способностей. В настоящее время работа над сетевыми возможностями продолжается.

Разработчики сообщили, что сейчас DEVIL GATE находится на стадии MVP - минимально жизнеспособной версии продукта. Команда подчёркивает, что показанные ранее материалы демонстрируют лишь ранний этап разработки. Полноценный релиз проекта запланирован на 2029 год.

По словам авторов, проект уже привлёк внимание ряда зарубежных компаний. Кроме того, команда продолжает искать новых специалистов и развивать игру, сохраняя первоначальное видение проекта и учитывая отзывы сообщества.