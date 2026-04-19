Российская студия разрабатывает славянский ролевой экшен DEVIL GATE

Команда разработчиков Est Order Studio трудится над новым проектом под названием DEVIL GATE. Это мрачный ролевой экшен в жанре Hack and Slash, вдохновленный классическими играми начала 2000 годов. Действие разворачивается в фэнтезийном мире Асартарион, который подвергся нападению демонов. Сеттинг опирается на западнославянский фольклор, предлагая атмосферу безысходности и жестокости.

В DEVIL GATE геймеры смогут проходить сюжетную кампанию как в режиме на 1 игрока, так и в кооперативе по сети. 1 из главных особенностей заявлена гибридная мультиклассовая система. Она позволит свободно комбинировать различные способности и создавать необычные сборки для сражений с монстрами.

Руководителем разработки выступает Кирилл Калгашкин. В интервью он рассказал, что идея создания проекта зародилась в 2021 году из давнего увлечения дизайном уровней, которым он занимался с 2014 года. До старта работы над проектом Кирилл служил в правоохранительных органах. Вдохновением для него послужила 1 часть таких культовых серий, как Diablo и Serious Sam.

Для запуска минимально потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором AMD Ryzen 5 2600, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i7 13620H, 16 гигабайт памяти и видеокарта GeForce RTX 3090. Точная дата релиза в сервисе Steam пока не объявлена.