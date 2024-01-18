Хоррор про экзорциста Devil Inside Us: Roots of Evil выйдет на консолях 25 января

Перед вами непростая задача — помочь главному герою, 74-летнему священнику и экзорцисту Августу Хейлелю, положить конец многолетнему кошмару и разгадать тайну старого особняка, в котором, по всей видимости, зародились истоки настоящего зла.

На первый взгляд может показаться, что раскрыть эту мистическую историю будет несложно для такого опытного и почитаемого Ватиканом специалиста по борьбе с нечистью. Но на самом деле Августу предстоит пройти через немалые испытания, чтобы довести своё дело до конца. Ведь это расследование, получившее название «Корни зла», тянется уже почти сорок лет, с 1984 года. Именно тогда Хейлель впервые прибыл в это поместье, чтобы помочь семье, страдающей от странных, необъяснимых явлений.

Однако со временем выяснилось, что истинные корни проблемы уходят намного глубже. За долгие годы Августу не удалось полностью решить эту загадку, что заставило его усомниться даже в своей вере и силе божественных покровителей. И вот теперь, в преклонном возрасте, бывалый экзорцист решается снова вернуться в особняк, чтобы во что бы то ни стало разобраться в происходящем и положить конец этому кошмару раз и навсегда.

В этой игре вам нужно изучать предметы, искать улики, следить за показателями здоровья и выносливости героя. А главное — быть готовым к встрече с самым настоящим воплощённым Злом. Раскрыть эту мистическую тайну будет непросто. Но ради спасения невинных душ наш герой готов пойти на всё.