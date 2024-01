Хоррор про экзорциста Devil Inside Us: Roots of Evil выйдет на консолях 25 января

Студия Mr. Skull Game Studio в сотрудничестве с бразильским издателем QUByte Interactive выпустит Devil Inside Us: Roots of Evil на следующей неделе, 25 января 2024 года, для PS4, PS5, Xbox Series One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Devil Inside Us — это игра ужасов, в которой вы управляете 74-летним экзорцистом, и, как и следовало ожидать, игра фокусируется на экзорцизме, а не на зомби или других стереотипах злодеев из игр ужасов.

Огюст Хейель, священник, одаренный медиумическими способностями, и экзорцист, признанный Ватиканом, погружается в трудное путешествие, когда в письме рассказывает о самой ужасающей миссии своей долгой жизни: деле «Корни зла», которое началось в 1984 году.

Его первоначальная миссия состояла в том, чтобы исследовать дом, страдающий от паранормальных явлений, но вскоре он понял, что проблема была намного глубже, чем могли представить его первоначальные предсказания. Это интригующее дело не давало покоя Августу более 30 лет, и теперь настал решающий момент для его раскрытия.