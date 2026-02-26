Данте возвращается: первый отрывок второго сезона аниме Devil May Cry на Netflix

Netflix опубликовал отрывок из второго сезона аниме Devil May Cry, в котором Данте демонстрирует свои культовые пушки — Эбони и Эйвори. Фанаты сразу отметили динамичную анимацию и стильные боевые сцены, которые стали визитной карточкой сериала.

Первый сезон шоу стартовал 3 апреля 2025 года и получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. История рассказывает о молодом охотнике на демонов, который не подозревает, что от него зависит судьба мира людей и демонов, а таинственные силы пытаются открыть портал между измерениями.

Продолжение выйдет на Netflix 12 мая.