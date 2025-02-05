Грядет ремейк Devil May Cry? Дэн Саутворт записывал новые реплики Вергилия - его просили говорить более молодым голосом

Вчера один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке находится ремейк оригинальной Devil May Cry:
Сегодня Дэн Саутворт, голос Вергилия, проговорился о том, что недавно он вновь записывал нечто связанное с его персонажем. Любопытно, что при этом, по его словам, актера просили проговаривать реплики более "молодым" голосом, как это было в нулевых.
Оригинальная Devil May Cry вышла в 2001-м году, а позднее получила переиздание для различных платформ.
Я бы с удовольствием перепрошел ремейк третьей части)
До сих пор помню сцену из начала с пиццей, тогда смотрел и думал: блин, ну почему такого в кино мало ! Матрица и ещё несколько фильмов и всё... хотелось такого больше
Господи пусть это будет ремейк 3 части.
дадададай
Пожилой Виталик
Нужна часть про Вергилия , где он был после 3 части
В плену у Мундаса. В 3 части (толи после титров, толи во время титров) есть сцена когда он попадает в ад и его находит Мундус.
Сразился с Мундусом, проиграл, Мундус взял его в плен, морально и физически сломал, превратил в своего слугу Нело Анжело, потом Данте сразился и уничтожил Нело Анжело, тем самым того не зная освободил Вергилия, на полноценную игру не тянет.
Собственно все что и так было в первом DMC:)
1 часть этой франшизы это сиквел(продолжение 3-ей части), тут скорее стоило сказать
вот это то и интересно
Сражался в замке Мундуса(после того как вернул свое тело) про демонов, а учесть что тогда он был кране слабы и лишён ямато ему было очень сложно сражается.
Анонс на State of play?
Вангую, это связано с коллабой в Fortnite)
Было бы круто