Грядет ремейк Devil May Cry? Дэн Саутворт записывал новые реплики Вергилия - его просили говорить более молодым голосом

Вчера один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке находится ремейк оригинальной Devil May Cry:

Сегодня Дэн Саутворт, голос Вергилия, проговорился о том, что недавно он вновь записывал нечто связанное с его персонажем. Любопытно, что при этом, по его словам, актера просили проговаривать реплики более "молодым" голосом, как это было в нулевых.

Оригинальная Devil May Cry вышла в 2001-м году, а позднее получила переиздание для различных платформ.