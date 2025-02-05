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Devil May Cry 17.10.2001
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.6 367 оценок

Грядет ремейк Devil May Cry? Дэн Саутворт записывал новые реплики Вергилия - его просили говорить более молодым голосом

AceTheKing
Новости

Вчера один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке находится ремейк оригинальной Devil May Cry:

Инсайдер: Capcom работает над ремейком Devil May Cry на движке RE Engine; EA выпустит коллекцию старых NFS

Сегодня Дэн Саутворт, голос Вергилия, проговорился о том, что недавно он вновь записывал нечто связанное с его персонажем. Любопытно, что при этом, по его словам, актера просили проговаривать реплики более "молодым" голосом, как это было в нулевых.

Оригинальная Devil May Cry вышла в 2001-м году, а позднее получила переиздание для различных платформ.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
MyTenjou

Я бы с удовольствием перепрошел ремейк третьей части)

4
ka27

До сих пор помню сцену из начала с пиццей, тогда смотрел и думал: блин, ну почему такого в кино мало ! Матрица и ещё несколько фильмов и всё... хотелось такого больше

0
Dimon117

Господи пусть это будет ремейк 3 части.

2
Kamishini1993

дадададай

1
Jarvis666

Пожилой Виталик

1
Crow_999

Нужна часть про Вергилия , где он был после 3 части

0
FretfulDoctor

В плену у Мундаса. В 3 части (толи после титров, толи во время титров) есть сцена когда он попадает в ад и его находит Мундус.

2
dimakozhanov

Сразился с Мундусом, проиграл, Мундус взял его в плен, морально и физически сломал, превратил в своего слугу Нело Анжело, потом Данте сразился и уничтожил Нело Анжело, тем самым того не зная освободил Вергилия, на полноценную игру не тянет.

0
Джейкоб Этезов dimakozhanov

Собственно все что и так было в первом DMC:)

0
DarkTenshi666

1 часть этой франшизы это сиквел(продолжение 3-ей части), тут скорее стоило сказать

Нужна часть про Вергилия , где он был после 1 части

вот это то и интересно

0
FretfulDoctor DarkTenshi666

Сражался в замке Мундуса(после того как вернул свое тело) про демонов, а учесть что тогда он был кране слабы и лишён ямато ему было очень сложно сражается.

0
Gradient_Zero

Анонс на State of play?

0
AlexFoRestor

Вангую, это связано с коллабой в Fortnite)

0
VIGITAL1

Было бы круто

0