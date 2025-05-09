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Devil May Cry 17.10.2001
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.6 387 оценок

Хидэки Камия хотел бы сделать ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe

Gruz_ Gruz_

Хидэки Камия на своем YouTube-канале заявил, что с удовольствием сделал бы ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe.

По его словам, он хотел бы сделать полноценный ремейк Devil May Cry с использованием современных технологий и игрового дизайна. Затем он добавил, что хотел бы сделать то же самое для Viewtiful Joe. «Так что, Capcom, пожалуйста, поручите это мне», - заключает он.

Как известно, в настоящее время Камия занят разработкой новой Okami в своей студии CLOVERS совместно с Capcom.

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По словам разработчиков, игра находится на ранних стадиях разработки. Пока что Capcom не назвала ни дату релиза, ни платформы, на которых выйдет сиквел.

19
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ди Гы

Было бы славно, ещё бы полностью переделали бы DMC 2 с нуля.

4
illero

Все три части бы

2
Diablonos
пожалуйста, поручите это мне
4
Аналиус

кто он такой что хочет сделать ремейк игры?

4
Elkanter

Ремейк? А что вышло в 2012?

1
vertehwost

порт на актуальные консоли

2
UralGames83Ru

Было бы славно 🙂😉

1