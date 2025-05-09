Хидэки Камия хотел бы сделать ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe

Хидэки Камия на своем YouTube-канале заявил, что с удовольствием сделал бы ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe.

По его словам, он хотел бы сделать полноценный ремейк Devil May Cry с использованием современных технологий и игрового дизайна. Затем он добавил, что хотел бы сделать то же самое для Viewtiful Joe. «Так что, Capcom, пожалуйста, поручите это мне», - заключает он.

Как известно, в настоящее время Камия занят разработкой новой Okami в своей студии CLOVERS совместно с Capcom.

По словам разработчиков, игра находится на ранних стадиях разработки. Пока что Capcom не назвала ни дату релиза, ни платформы, на которых выйдет сиквел.