Хидэки Камия хотел бы сделать ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe

Хидэки Камия на своем YouTube-канале заявил, что с удовольствием сделал бы ремейк Devil May Cry или Viewtiful Joe.
По его словам, он хотел бы сделать полноценный ремейк Devil May Cry с использованием современных технологий и игрового дизайна. Затем он добавил, что хотел бы сделать то же самое для Viewtiful Joe. «Так что, Capcom, пожалуйста, поручите это мне», - заключает он.
Как известно, в настоящее время Камия занят разработкой новой Okami в своей студии CLOVERS совместно с Capcom.
По словам разработчиков, игра находится на ранних стадиях разработки. Пока что Capcom не назвала ни дату релиза, ни платформы, на которых выйдет сиквел.
Было бы славно, ещё бы полностью переделали бы DMC 2 с нуля.
Все три части бы
кто он такой что хочет сделать ремейк игры?
Ремейк? А что вышло в 2012?
порт на актуальные консоли
Было бы славно 🙂😉