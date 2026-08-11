Хидэки Камия намекнул, что может вернуться к работе над Devil May Cry

Легендарный геймдизайнер Хидэки Камия, известный как "отец" франшизы Devil May Cry, впервые за долгие годы публично заговорил о возможном возвращении к серии. Осторожный, но крайне интригующий комментарий, оставленный им в социальной сети X, моментально взбудоражил фанатское сообщество.

Прошло более двадцати лет с момента выхода самой первой Devil May Cry, но Хидэки Камия по-прежнему является культовой фигурой для поклонников серии. Его аккаунт в X давно славится своей непредсказуемостью: от резких ответов троллям и блокировки фанатов за вопросы на английском до страстных постов о сборке моделей Gunpla. Однако на этот раз мэтр нарушил свое негласное правило - и ответил на вопрос о прошлом, намекнув на будущее.

9 августа 2026 года один из пользователей задал Камие вопрос по лору первой части, касающийся финальной битвы с Мундусом. Вопреки ожиданиям (обычно Камия блокирует подобные вопросы о Resident Evil и DMC), директор не только не нажал на заветную кнопку, но и дал ответ, который стал настоящей бомбой:

Это станет ясно, когда я снова вернусь к созданию игр серии DMC....

Дальнейших пояснений от разработчика не последовало. Однако сам факт использования слова "когда", а не "если", стал для фанатов главным поводом для радости. Поклонники заметили ключевую деталь: Камия говорит о возвращении как о решенном вопросе.

Он сказал "когда я вернусь", а не "если я вернусь". Камия что-то знает... Даже если это просто ремейк первой части, это уже победа.

Многие вспомнили, что, несмотря на уход из Capcom более десяти лет назад, Камия уже восстановил партнерские отношения с компанией ради разработки сиквела Okami (о чем он рассказал в эксклюзивном интервью еще в феврале 2025 года). Но действительно ли он вернется к DMC? Пока что сам Камия хранит молчание и не дает дополнительных комментариев, оставляя пространство для слухов.