Инсайдер: Capcom работает над ремейком Devil May Cry на движке RE Engine; EA выпустит коллекцию старых NFS

Один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке у Capcom находится ремейк оригинальной Devil May Cry.
По его словам, информацией об этом с ним в частном порядке поделился один из журналистов: сначала он со скепсисом отнесся к его словам, однако журналист упомянул, что на этой неделе EA поделится информацией касательно франшизы Need For Speed - и это действительно произошло
Так же журналист перечислил ему основные особенности ремейка:
- Движок RE;
- Улучшенная графика;
- Переработанный сюжет, как в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4;
- И, похоже, будет другой угол обзора камеры.
По словам инсайдера, пока что он всё еще с настороженностью относится к его словам и не доверяет ему на 100%: однако журналист сказал ему, что в этом году, по всей видимости, выйдет коллекция старых NFS - тогда и станет ясно правдива ли была его информация о ремейке Devil May Cry.
Спасибо что не на UE 5
Dragon's Dogma 2 на этом движке ужасно оптимизирован
Там не UE
Вот именно, там re engine, и он ужасно оптимизирован
Странно
Из за открытого мира он не вывозит ибо создавался для Resident изначально
Ремейк ДМС? Ну было бы в принципе неплохо
Какую коллекцию NFS? Без лицензий это не возможно. Вон Crew сняли с продаж, Forza Horizon 4 сняли с продаж, а EA каким-то волшебным образом смогут выпустить аж коллекцию?
// Джейсин Джейсинов
Вполне возможно что это так у ДМС не одного ремейка пока ещё не было только переиздания
Подземки со старым музлом и новым графоном и можно будет немного простить еа их грехи, но только чуть чуть.
Неужели ремейк nfs:pu сделают ?
Вот бы ремейки 1-3 частей
4 часть уже норм выглядит до сих пор