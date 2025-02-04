Инсайдер: Capcom работает над ремейком Devil May Cry на движке RE Engine; EA выпустит коллекцию старых NFS

Один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке у Capcom находится ремейк оригинальной Devil May Cry.

По его словам, информацией об этом с ним в частном порядке поделился один из журналистов: сначала он со скепсисом отнесся к его словам, однако журналист упомянул, что на этой неделе EA поделится информацией касательно франшизы Need For Speed - и это действительно произошло

Так же журналист перечислил ему основные особенности ремейка:

Движок RE;

Улучшенная графика;

Переработанный сюжет, как в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4;

И, похоже, будет другой угол обзора камеры.

По словам инсайдера, пока что он всё еще с настороженностью относится к его словам и не доверяет ему на 100%: однако журналист сказал ему, что в этом году, по всей видимости, выйдет коллекция старых NFS - тогда и станет ясно правдива ли была его информация о ремейке Devil May Cry.