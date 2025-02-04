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Devil May Cry 17.10.2001
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.6 364 оценки

Инсайдер: Capcom работает над ремейком Devil May Cry на движке RE Engine; EA выпустит коллекцию старых NFS

AceTheKing
Новости

Один из инсайдеров сообщил о том, что в разработке у Capcom находится ремейк оригинальной Devil May Cry.

По его словам, информацией об этом с ним в частном порядке поделился один из журналистов: сначала он со скепсисом отнесся к его словам, однако журналист упомянул, что на этой неделе EA поделится информацией касательно франшизы Need For Speed - и это действительно произошло

EA обещает вернуться к серии Need for Speed, но сейчас все силы будут брошены на возрождение Battlefield

Так же журналист перечислил ему основные особенности ремейка:

  • Движок RE;
  • Улучшенная графика;
  • Переработанный сюжет, как в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4;
  • И, похоже, будет другой угол обзора камеры.

По словам инсайдера, пока что он всё еще с настороженностью относится к его словам и не доверяет ему на 100%: однако журналист сказал ему, что в этом году, по всей видимости, выйдет коллекция старых NFS - тогда и станет ясно правдива ли была его информация о ремейке Devil May Cry.

23
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Jarvis666

Спасибо что не на UE 5

4
Палыч Роков

Dragon's Dogma 2 на этом движке ужасно оптимизирован

0
Никита Дроздоvv Палыч Роков

Там не UE

2
vertehwost Никита Дроздоvv

Вот именно, там re engine, и он ужасно оптимизирован

0
Никита Дроздоvv vertehwost

Странно

2
Punisher1 vertehwost

Из за открытого мира он не вывозит ибо создавался для Resident изначально

2
Никита Дроздоvv

Ремейк ДМС? Ну было бы в принципе неплохо

4
Gradient_Zero

Какую коллекцию NFS? Без лицензий это не возможно. Вон Crew сняли с продаж, Forza Horizon 4 сняли с продаж, а EA каким-то волшебным образом смогут выпустить аж коллекцию?

1
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

0
Punisher1

Вполне возможно что это так у ДМС не одного ремейка пока ещё не было только переиздания

0
Johnny Rotten

Подземки со старым музлом и новым графоном и можно будет немного простить еа их грехи, но только чуть чуть.

0
Sneaky Pete

Неужели ремейк nfs:pu сделают ?

0
Kentarou

Вот бы ремейки 1-3 частей
4 часть уже норм выглядит до сих пор

0
ZNGRU
-1