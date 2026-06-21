Слухи о ремейке первой части Devil May Cry набирают обороты - проект уже находится в разработке

В сети набирают популярность новые слухи о возможном ремейке культового экшена Devil May Cry. Поводом для обсуждений стало заявление пользователя X под ником MajorPlayeix, который утверждает, что игрокам стоит ожидать именно ремейк первой части серии.
Давайте говорить прямо. Вы получите ремейк Devil May Cry 1. Да, именно так, как и утверждали те слухи,
— написал инсайдер.
Впрочем, к подобной информации стоит относиться с осторожностью. На данный момент Capcom не анонсировала ремейк первой Devil May Cry, а сам MajorPlayeix не относится к числу наиболее известных и проверенных инсайдеров игровой индустрии.
Тем не менее слухи о возвращении первой части серии появляются уже не впервые. Ранее поклонники обратили внимание на комментарии актёра озвучивания Вергилия — Daniel Southworth, которые некоторые восприняли как возможный намёк на новый проект во вселенной Devil May Cry. Однако никаких официальных подтверждений этим предположениям так и не последовало.
Оригинальная Devil May Cry, вышедшая в 2001 году, считается одной из самых влиятельных игр в жанре слэшер и положила начало одной из самых известных серий Capcom. Поэтому любые слухи о её возможном возвращении в современном формате неизменно вызывают большой интерес среди поклонников франшизы.
Пока Capcom хранит молчание, информация о ремейке остаётся на уровне неподтверждённых слухов. Однако на фоне успеха ремейков серии Resident Evil многие фанаты считают возвращение первой Devil May Cry вполне логичным следующим шагом для компании.
да пора уже
Было бы не плохо
Тогда уж с 3 части надо начинать. А за HD коллекцию им отдельный респект.
Это будет чистый кайф если они поставят серию на поток и хотя бы по игре каждые 3-4 года будут выпускать хоть ремейк хоть новую часть