Слухи о ремейке первой части Devil May Cry набирают обороты - проект уже находится в разработке

В сети набирают популярность новые слухи о возможном ремейке культового экшена Devil May Cry. Поводом для обсуждений стало заявление пользователя X под ником MajorPlayeix, который утверждает, что игрокам стоит ожидать именно ремейк первой части серии.

Давайте говорить прямо. Вы получите ремейк Devil May Cry 1. Да, именно так, как и утверждали те слухи,

— написал инсайдер.

Впрочем, к подобной информации стоит относиться с осторожностью. На данный момент Capcom не анонсировала ремейк первой Devil May Cry, а сам MajorPlayeix не относится к числу наиболее известных и проверенных инсайдеров игровой индустрии.

Тем не менее слухи о возвращении первой части серии появляются уже не впервые. Ранее поклонники обратили внимание на комментарии актёра озвучивания Вергилия — Daniel Southworth, которые некоторые восприняли как возможный намёк на новый проект во вселенной Devil May Cry. Однако никаких официальных подтверждений этим предположениям так и не последовало.

Оригинальная Devil May Cry, вышедшая в 2001 году, считается одной из самых влиятельных игр в жанре слэшер и положила начало одной из самых известных серий Capcom. Поэтому любые слухи о её возможном возвращении в современном формате неизменно вызывают большой интерес среди поклонников франшизы.

Пока Capcom хранит молчание, информация о ремейке остаётся на уровне неподтверждённых слухов. Однако на фоне успеха ремейков серии Resident Evil многие фанаты считают возвращение первой Devil May Cry вполне логичным следующим шагом для компании.