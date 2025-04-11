Мод Devil May Cry 3 Crimson Impressive Overhaul получит свежий HUD, новые приемы, колесо оружия, выбор стилей и другое

Бета-версия впечатляющего мода по переработке Devil May Cry 3 под названием Crimson выйдет в следующем месяце. Он добавит множество функций и улучшений, которые не помешали бы и в официальном ремейке.

Выход бета-версии мода назначен на 13 мая, как стало извесно из трейлера, в котором рассказывается о многочисленных улучшениях, которые он привнесет в ПК-версию третьей части серии, таких как инерция для воздушного боя, которая позволит игрокам создавать сложные комбо на основе движений, Guardfly, уникальная механика, которая позволяет Данте летать по всему экрану, используя некоторые уникальные свойства способностей стражи Королевской гвардии, находясь в воздухе, как в Devil May Cry 4, увеличенные хитбоксы отмены прыжка для лучшей отмены прыжка, увеличенное время жонглирования врагами, обновленный HUD, а также колесо оружия и переключение стилей на лету, аналогичные тем, которые были представлены в версии игры Special Edition для Nintendo Switch, выпущенной некоторое время назад.

Несмотря на то, что последняя пятая часть серии вышла несколько лет назад, серия Devil May Cry снова оказалась в центре внимания в этом месяце благодаря выходу анимационного шоу Netflix, которое, как было подтверждено, было продлено на второй сезон.

К сожалению, поскольку давний режиссер серии Хидеаки Ицуно покинул CAPCOM в прошлом году, чтобы присоединиться к LightSpeed ​​от Tencent, будущее франшизы неопределенно, но, вероятно, успех анимационного шоу убедит издателя продолжить серию даже без участия Ицуно-сан.