Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный кооператив, ИИ и многое другое

PC-версия оригинальной Devil May Cry 3 считается одним из худших портов в принципе, а версия из HD Collection получилась хуже, чем аналогичная для Nintendo Switch, заметно уступая ей по функционалу.

Моддеры решили исправить данную несправедливость: состоялся релиз бета-версии модификации Crimson, которая привносит ряд заметных улучшений для PC-версии HD Collection, таких как: полноценный локальный кооператив, новые режимы, улучшенный HUD, переключение стилей, настройки сложности, доработанную боевую систему, обновленный ИИ противников, эффекты и ряд других вещей.

По сути PC-игроки получили настоящий бесплатный ремастер игры от моддеров, который заметно осовременил игру и улучшил её техническое состояние.