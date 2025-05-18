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Devil May Cry 3: Dante's Awakening 01.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
9.2 1 742 оценки

Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный кооператив, ИИ и многое другое

AceTheKing AceTheKing

PC-версия оригинальной Devil May Cry 3 считается одним из худших портов в принципе, а версия из HD Collection получилась хуже, чем аналогичная для Nintendo Switch, заметно уступая ей по функционалу.

Devil May Cry 3 "Crimson - фанатский ремастер с улучшениями и многопользовательским режимом"

Моддеры решили исправить данную несправедливость: состоялся релиз бета-версии модификации Crimson, которая привносит ряд заметных улучшений для PC-версии HD Collection, таких как: полноценный локальный кооператив, новые режимы, улучшенный HUD, переключение стилей, настройки сложности, доработанную боевую систему, обновленный ИИ противников, эффекты и ряд других вещей.

По сути PC-игроки получили настоящий бесплатный ремастер игры от моддеров, который заметно осовременил игру и улучшил её техническое состояние.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Дворф

значит бан от капком прилетит

5
FireShow3500

Не прилетит, DDMK как 4 года в свободном доступе и никто его не трогает, тоже самое и с Hook

hpi

Во втором видео почему иак быстро всё?

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