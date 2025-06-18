Devil May Cry 4: Special Edition и Devil May Cry HD Collection появились на GOG в рамках программы сохранения

GOG продолжает заботиться о цифровом наследии, и теперь к программе Preservation Program присоединились настоящие легенды: Devil May Cry 4: Special Edition и Devil May Cry HD Collection от Capcom. Эти культовые слэшеры теперь доступны на GOG без DRM и с полной гарантией совместимости с современными и будущими ПК.

Программа Preservation Program, запущенная в 2023 году, нацелена на сохранение классических игр для ПК. GOG вручную адаптирует проекты, чтобы они не только работали на актуальных ОС, но и избавлялись от багов и технических ограничений оригиналов. Devil May Cry 4: Special Edition и HD-сборник — очередной шаг к сохранению важных вех в истории видеоигр.

Игроки получат стабильные версии, которые не требуют постоянного подключения к интернету и работают без дополнительных лаунчеров. Это отличная возможность вновь погрузиться в атмосферу стиля, скорости и демонической харизмы Данте и Неро.

Кроме Devil May Cry, в Preservation Program добавлены и другие знаковые игры, включая Earthworm Jim 2, Magic Carpet 2, Tex Murphy: The Pandora Directive, Mortal Kombat 1+2+3, Star Wars Rebellion, Populous и Castles + Castles 2.

GOG делает всё, чтобы важные игры прошлого не были утеряны во времени — и Devil May Cry теперь в числе бессмертных.