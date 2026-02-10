Актёр Devil May Cry подогрел слухи о DMC 6 перед State of Play, а затем заявил, что ничего не знает

Актёр озвучки Devil May Cry Брайан Хэнфорд неожиданно подлил масла в огонь слухов о Devil May Cry 6 перед ближайшим выпуском PlayStation State of Play — но затем поспешил всех остудить.

На этой неделе в сообществе GamingLeaksAndRumours появилась информация о возможном анонсе DMC 6 на предстоящей презентации Sony. После официального подтверждения шоу фанаты начали активно обсуждать шанс возвращения культовой серии. Повод для разговоров есть: с момента выхода Devil May Cry 5 прошло уже несколько лет, актёры намекали на желание продолжения, а сама Capcom ранее заявляла, что хочет развивать франшизу как одну из ключевых.

Однако ситуацию неожиданно подогрел Хэнфорд, исполнивший роль V в пятой части. Он отреагировал на слухи загадочным «Ummmmmmmmmm» с эмодзи «бегающие глаза», чем мгновенно вызвал волну обсуждений в соцсетях. Позже актёр уточнил, что на самом деле не знает ничего о возможном продолжении: «Если бы у меня была информация, я бы сказал. Я просто, как и все, радуюсь слухам».

Скепсис Хэнфорда выглядит логичным — сюжетная линия его персонажа в DMC 5 завершена, а сама студия Capcom пока официально не анонсировала новую часть. К тому же актёр уже оказывался в похожей ситуации: в 2020 году он восторженно писал о якобы новом проекте Capcom, который в итоге так и не появился.

Тем не менее фанаты помнят и противоположные случаи: актёр Дэн Саутуорт, озвучивающий Вергилия, в своё время случайно подтвердил разработку Devil May Cry 5 задолго до официального анонса. Поэтому надежда у поклонников всё ещё остаётся — даже если пока это лишь слухи и догадки.