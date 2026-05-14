Capcom намекнула на новые порты для Switch 2

Capcom дала новый повод для слухов о будущих релизах на Nintendo Switch 2. В свежем финансовом отчёте компания прямо заявила, что перенос старых игр на новую консоль Nintendo стал важной частью её мультиплатформенной стратегии.

Издатель отметил, что активно расширяет аудиторию за счёт портирования каталога игр на Switch 2. На фоне этого в сообществе снова усилились разговоры о возможном выходе Devil May Cry 5 и ремейков Resident Evil 2, 3 и 4 на новой консоли Nintendo.

Ранее версия Devil May Cry 5 уже появлялась в возрастных рейтингах для Switch 2, а инсайдеры не раз сообщали, что Capcom хочет заменить облачные версии Resident Evil полноценными нативными портами.

Сейчас компания остаётся одним из самых активных партнёров Nintendo. На Switch 2 уже вышли Street Fighter 6 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, а Resident Evil Requiem, Pragmata и Monster Hunter Stories 3 также готовятся к релизу на платформе.

На фоне рекордных финансовых показателей Capcom всё активнее делает ставку на повторные релизы и расширение аудитории своих крупных франшиз. Поэтому многие игроки ожидают, что список портов для Switch 2 в ближайшие месяцы станет заметно больше.