Capcom представила релизный трейлер Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для Nintendo Switch 2

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition вышла в eShop 23 июня 2026 года по ограниченной по времени сниженной цене. Размер файла составляет всего 28 ГБ.

Это первый случай, когда игра серии Devil May Cry вышла на портативном устройстве Nintendo благодаря Capcom. Все четыре игровых персонажа доступны с самого начала: Неро, Данте, V и Вергилий, брат-близнец Данте, чей боевой стиль, основанный на концентрации, доступен во всех основных миссиях игры.

Этот порт для Switch 2 включает в себя EX Color Pack для альтернативных костюмов, а также дополнительные механические руки для Неро (включая классический Mega Buster и Gerbera GP01).

Заявленным приоритетом Capcom была стабильная частота кадров 60 кадров в секунду. Игра обеспечивает это как в стационарном, так и в портативном режимах, гарантируя плавный игровой процесс на портативной консоли.