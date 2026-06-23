Capcom выжала максимум из Switch 2 в Devil May Cry 5, но игра показала главный недостаток консоли

Capcom выпустила Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для Nintendo Switch 2, и технические специалисты уже называют порт одним из самых впечатляющих на новой консоли. Разработчикам удалось добиться не только достойного качества изображения, но и очень высокой производительности, особенно в портативном режиме.

Согласно свежему анализу, при выводе изображения на экран с частотой 120 Гц игра способна работать в диапазоне от 90 до 120 кадров в секунду. В портативном режиме этому помогает поддержка технологии VRR (переменная частота обновления), которая сглаживает колебания производительности и делает игровой процесс заметно плавнее.

Однако именно здесь проявляется одна из главных проблем Nintendo Switch 2. В режиме подключения к телевизору консоль не поддерживает VRR, поэтому владельцы больших экранов не могут воспользоваться преимуществами высокой частоты кадров. Для стабильной работы разработчики предлагают ограничиться 60 FPS, что выглядит менее впечатляюще для динамичного экшена вроде Devil May Cry 5.

По содержанию издание для Switch 2 практически не уступает версиям для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В комплект входят основная игра, все стартовые дополнения и персонаж Вергилий. Единственным заметным отсутствием остаётся режим Legendary Dark Knight, в котором на экране одновременно появляется значительно больше противников. Вероятно, Nintendo Switch 2 попросту не хватает вычислительной мощности процессора для такого количества врагов.