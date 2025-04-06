Devil May Cry 5 демонстрирует заметный прирост игроков после премьеры аниме от Netflix

Не так давно на Netflix состоялась премьера нового аниме, основанного на знаменитой игровой франшизе Devil May Cry от Capcom. Кому-то понравилось показанное, а кто-то наоборот обрушился с критикой на аниме.Впрочем, показ аниме приносит свои плоды - благодаря ему в последнее время наблюдается рост популярности игр франшизы в сервисе Steam, как в случае с Devil May Cry 5.

Например, в последнюю игру франшизы, Devil May Cry 5, сейчас играют 7,958 (за последние 24 часа - 11,659) человек, тогда как 2 апреля этот показатель находился на отметке не более одной тысячи. Разумеется, до пика в 88,894 игрока по-прежнему очень и очень далеко.

Помимо Devil May Cry 5, еще одна игра франшизы получила выгоду от премьеры аниме, а именно Devil May Cry HD Collection. Всего несколько часов назад данный сборник побил свой собственный рекорд по количеству одновременных игроков.