Devil May Cry 5 может выйти на Switch 2: игра получила рейтинг на Тайване

Capcom делает большую ставку на Nintendo Switch 2, выпустив на этой платформе несколько игр из своих основных франшиз. Теперь, похоже, японская компания уже готовит захватывающий новый релиз для фанатов.

Devil May Cry 5 недавно получила рейтинг для Nintendo Switch 2 от тайваньской рейтинговой комиссии. Как это часто бывает с рейтингами, это обычно означает, что официальный анонс может быть неизбежен.

Самое любопытное то, что игра была классифицирована как Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Нет никакой информации о том, что включает в себя эта версия, поскольку она в настоящее время не существует. Вполне возможно, что игра будет включать в себя новый контент в дополнение к уже имеющемуся в Special Edition, где Вергилий добавлен в качестве играбельного персонажа.

Хотя Capcom ещё не подтвердила проект, подобные утечки часто предшествуют официальным анонсам, иногда всего на несколько дней или недель. Если утечка подтвердится, это станет значимым моментом для франшизы. Несмотря на то, что Devil May Cry 5 вышла в 2019 году, она никогда не выходила на консолях Nintendo.

С момента запуска Nintendo Switch 2 компания Capcom выпустила на эту консоль такие игры, как Street Fighter 6, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Resident Evil 7 и Village, а совсем недавно и Resident Evil Requiem.