Devil May Cry 5 на Nintendo Switch 2 - фаворит Digital Foundry: она превосходит версию для PS4

Capcom сейчас очень занята переносом всех своих основных игр последних лет на Nintendo Switch 2, в основном с качественными портами. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition подтверждает эту тенденцию, по мнению Digital Foundry, описывая версию, которая, хотя и не идеальна, хорошо оптимизирована и легко превосходит версию для PS4 по нескольким параметрам.

Сильная сторона версии для Switch 2 — производительность. При работе в док-станции с частотой 60 Гц игра поддерживает стабильные и ровные 60 кадров в секунду, что является явным улучшением по сравнению с часто нестабильной версией для PS4. Capcom решила не предлагать разблокированную частоту кадров, как в Pragmata и других играх, отдавая приоритет стабильности и стабильной задержке ввода. Время загрузки также значительно выигрывает от более современного оборудования: задержки, которые были невероятно долгими на PS4, здесь сокращены до едва заметных нескольких секунд.

Что касается графики, то выделяются некоторые особенности, такие как более высокая яркость, чем на других платформах, — поведение, уже наблюдавшееся в других играх, созданных на движке RE Engine на Switch 2. Изображение, по-видимому, восстанавливается с помощью DLSS, начиная с внутреннего разрешения около 540p, но конечный результат, по словам Оливера Маккензи из Digital Foundry, удивительно чистый и в некотором смысле более стабильный, чем версия для PS4, которая часто страдает от сглаживания. Естественно, версия для PS5 остаётся лучше, но запас производительности предполагает возможность повышения внутреннего разрешения.

Менее убедительным является режим высокой частоты кадров: при активации вывода 120 Гц игра автоматически переключается на разблокированную частоту кадров, которая колеблется между 80 и 90 кадрами в секунду, что приводит к неравномерной и прерывистой работе, в том числе из-за отсутствия VRR на телевизионном выходе консоли.

Однако в портативном режиме игра падает до внутреннего разрешения около 360p, восстановленного до 720p с помощью DLSS: изображение становится мягче и с некоторыми артефактами при быстрых движениях, но производительность остаётся отличной, а общее впечатление очень приятным.

В целом, Digital Foundry позиционирует версию для Switch 2 как успешный и хорошо оптимизированный порт: он не выжимает из аппаратного обеспечения консоли максимум, но предлагает превосходную производительность по сравнению с версиями для предыдущего поколения и убедительный баланс между качеством графики и плавностью, подтверждая хорошую репутацию Capcom в области портов для новой консоли Nintendo.