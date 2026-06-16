Devil May Cry 5 обогнал собственные стартовые продажи семилетней давности

Японское издательство Capcom опубликовало обновленный отчет о продажах консольных игр в преддверии собрания акционеров. Как заметило издание Game*Spark, показатели таких тайтлов, как Resident Evil Village, Resident Evil 7 и Street Fighter 6, заметно выросли. Главным же сюрпризом стал слэшер Devil May Cry 5, который спустя семь лет после релиза установил новый исторический рекорд по годовым продажам.

Если на старте в 2019 году игра разошлась тиражом в 2,1 млн копий, то за последний финансовый год было реализовано сразу 2,7 млн единиц. Этот всплеск активности позволил общему тиражу Devil May Cry 5 достичь отметки в 12,9 млн копий. На данный момент проект официально признан самой продаваемой игрой компании за пределами франшиз Monster Hunter и Resident Evil.

Такая динамика обусловлена выходом анимационного сериала от Netflix, регулярными скидками в цифровых магазинах и устойчивым интересом интернет-сообщества к медиафраншизе. Подобные факторы помогли проекту превзойти свои же стартовые показатели и привлечь к серии совершенно новую волну геймеров.

Релиз специального переиздания DMC5 для Nintendo Switch 2 в июне 2026 года поможет Capcom привлечь новую аудиторию. Однако, несмотря на коммерческий успех, издатель пока не спешит с официальным анонсом продолжения серии.