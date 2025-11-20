Для фанатской озвучки Devil May Cry 5 вышло обновление - добавлена озвучка DLC Vergil

Команда Chpok Street, ранее выпустившая озвучку Devil May Cry 5, выпустила обновление озвучки. В обновление вошли следующие пункты:
Версия 2.3 от 20.11.2025
- Добавлена озвучка игрового персонажа Вергилия
- Добавлены русские каверы на все боевые темы персонажей (это опционально, при установке можно оставить оригинальную музыку)
- Добавлен список благодарностей вместо титров после 20й миссии
- Исправлены выявленные ошибки по сравнению с прошлой версией игры
слава богу песню не переве...а черт бл**ь..