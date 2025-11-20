ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Devil May Cry 5 08.03.2019
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 489 оценок

Для фанатской озвучки Devil May Cry 5 вышло обновление - добавлена озвучка DLC Vergil

Chpok Street Chpok Street

Команда Chpok Street, ранее выпустившая озвучку Devil May Cry 5, выпустила обновление озвучки. В обновление вошли следующие пункты:

Версия 2.3 от 20.11.2025

  • Добавлена озвучка игрового персонажа Вергилия
  • Добавлены русские каверы на все боевые темы персонажей (это опционально, при установке можно оставить оригинальную музыку)
  • Добавлен список благодарностей вместо титров после 20й миссии
  • Исправлены выявленные ошибки по сравнению с прошлой версией игры
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
vertehwost

слава богу песню не переве...а черт бл**ь..

1