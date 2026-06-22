Для установки Devil May Cry 5 на Nintendo Switch 2 потребуется более 30 ГБ

Каталог платформы Nintendo Switch 2 продолжает расширяться благодаря крупным проектам от Capcom. На этот раз японский издатель выпустит расширеднное издание динамичного экшена Devil May Cry 5 с подзаголовком Devil Hunter Edition. Игра пополнит библиотеку консоли уже завтра, 23 июня.

Разработчики обещают отличную оптимизацию: игра будет стабильно работать при 60 FPS как в стационарном режиме на ТВ, так и в портативном формате. По предварительным данным, для установки цифровой версии пользователям потребуется освободить 30,1 ГБ на внутреннем накопителе или карте памяти консоли.

Сюжет Devil Hunter Edition останется прежним. Действие разворачивается спустя пять лет после финала четвертой части. В центре истории — молодой охотник на демонов Неро. Вместе с напарницей-инженером Нико и при поддержке Кирие он развивает собственное агентство по уничтожению нечисти, катаясь на фургоне с неоновой вывеской.