Хидэаки Ицуно раскрыл неожиданный секрет успеха Devil May Cry 5 - помогли картофельные чипсы

Во время своего выступления на мероприятии Archipel Caravan режиссёр Devil May Cry 5 Хидэаки Ицуно поделился любопытной деталью о процессе разработки игры. По словам разработчика, при создании структуры и ритма DMC5 он вдохновлялся… пачкой картофельных чипсов.

Ицуно объяснил, что хотел выстроить игровой темп так, чтобы игроки могли интуитивно понимать, когда можно сделать небольшой перерыв. Сцены и миссии проектировались с расчётом на то, что игрок заранее почувствует приближение кат-сцены, сможет отложить контроллер и, по выражению самого автора, "спокойно съесть немного чипсов". По словам режиссёра, это помогло сохранить естественный баланс между напряжённым экшеном и моментами отдыха.

Кроме того, Ицуно отметил, что при создании Devil May Cry 5 он исходил из предположения, что средний игрок может уделять игре около одного часа в день. Поэтому каждая сессия должна быть насыщенной, эмоциональной и при этом не утомлять. Такой подход, по мнению разработчика, позволил сделать темп игры максимально комфортным и удержать внимание даже у занятых игроков.

Напомним, ранее Ицуно успел высоко оценил стиль и постановку боевых сцен в Ghost of Yotei, назвав игру впечатляющим достижением японской команды. Подробнее об этом можно прочитать в прошлой заметке.