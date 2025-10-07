Хидэаки Ицуно раскрыл неожиданный секрет успеха Devil May Cry 5 - помогли картофельные чипсы

Во время своего выступления на мероприятии Archipel Caravan режиссёр Devil May Cry 5 Хидэаки Ицуно поделился любопытной деталью о процессе разработки игры. По словам разработчика, при создании структуры и ритма DMC5 он вдохновлялся… пачкой картофельных чипсов.
Ицуно объяснил, что хотел выстроить игровой темп так, чтобы игроки могли интуитивно понимать, когда можно сделать небольшой перерыв. Сцены и миссии проектировались с расчётом на то, что игрок заранее почувствует приближение кат-сцены, сможет отложить контроллер и, по выражению самого автора, "спокойно съесть немного чипсов". По словам режиссёра, это помогло сохранить естественный баланс между напряжённым экшеном и моментами отдыха.
Кроме того, Ицуно отметил, что при создании Devil May Cry 5 он исходил из предположения, что средний игрок может уделять игре около одного часа в день. Поэтому каждая сессия должна быть насыщенной, эмоциональной и при этом не утомлять. Такой подход, по мнению разработчика, позволил сделать темп игры максимально комфортным и удержать внимание даже у занятых игроков.
Напомним, ранее Ицуно успел высоко оценил стиль и постановку боевых сцен в Ghost of Yotei, назвав игру впечатляющим достижением японской команды. Подробнее об этом можно прочитать в прошлой заметке.
Ну, теперь можно нести всякую чушь о влияние пачки чипсов. Остаётся, надеется, что нет какого контракта с одним из производителей вышеуказанной продукции. Не знаю мне как ребёнку конца СССР московский картофель онли то, что позднее стало называться классическими чипсами. Впрочем, касательно классики споры, что считать классикой продолжаются.
Игра так успешна что отменили DLC))