Игровые критики высоко оценили Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для Nintendo Switch 2

Компания Capcom продолжает череду успешных релизов: новое издание культового экшена Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для консоли Nintendo Switch 2 получило восторженные отзывы профильной прессы. Средний балл проекта на агрегаторах рецензий зафиксировался на отметке 85–86%.

Журналисты сошлись во мнении, что игра до сих пор удерживает планку одного из лучших представителей жанра слэшеров. Особой похвалы удостоились:

Эталонная боевая система и глубина механик при освоении комбо-атак.

Техническое исполнение порта, обеспечивающее стабильные 60 FPS как в портативном режиме, так и при подключении к док-станции.

Тем не менее в обзорах упоминаются и некоторые компромиссы. Профильные СМИ отмечают нехватку принципиально нового контента, отсутствие части графических улучшений из прошлых переизданий Special Edition, а также заметный алиасинг при игре на большом экране.

Несмотря на минимальные технические изъяны, Devil Hunter Edition называют обязательным к приобретению тайтлом. Если вы до сих пор не были знакомы с приключениями Данте, Неро и Вергилия, то, по мнению многих критиков, вы получили один из лучших экшенов на новой платформе Nintendo.

Несмотря на минимальные технические изъяны, Devil Hunter Edition называют обязательным к приобретению тайтлом. Если вы до сих пор не были знакомы с приключениями Данте, Неро и Вергилия, то, по мнению многих критиков, вы получили один из лучших экшенов на новой платформе Nintendo.