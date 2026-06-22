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Devil May Cry 5 08.03.2019
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 617 оценок

Игровые критики высоко оценили Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom продолжает череду успешных релизов: новое издание культового экшена Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для консоли Nintendo Switch 2 получило восторженные отзывы профильной прессы. Средний балл проекта на агрегаторах рецензий зафиксировался на отметке 85–86%.

Журналисты сошлись во мнении, что игра до сих пор удерживает планку одного из лучших представителей жанра слэшеров. Особой похвалы удостоились:

  • Эталонная боевая система и глубина механик при освоении комбо-атак.
  • Техническое исполнение порта, обеспечивающее стабильные 60 FPS как в портативном режиме, так и при подключении к док-станции.

Тем не менее в обзорах упоминаются и некоторые компромиссы. Профильные СМИ отмечают нехватку принципиально нового контента, отсутствие части графических улучшений из прошлых переизданий Special Edition, а также заметный алиасинг при игре на большом экране.

Несмотря на минимальные технические изъяны, Devil Hunter Edition называют обязательным к приобретению тайтлом. Если вы до сих пор не были знакомы с приключениями Данте, Неро и Вергилия, то, по мнению многих критиков, вы получили один из лучших экшенов на новой платформе Nintendo.

Несмотря на минимальные технические изъяны, Devil Hunter Edition называют обязательным к приобретению тайтлом. Если вы до сих пор не были знакомы с приключениями Данте, Неро и Вергилия, то, по мнению многих критиков, вы получили один из лучших экшенов на новой платформе Nintendo.

Консоли
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
vertehwost

До сих пор Nintendo не разубедила в бессмысленности своей консоли, эксклюзивов почти нет, а портируют кастрированное старье

2
QueasyRush

смешно читать про 60 фпс, когда на старших консолях ещё в 2020 году играли в 120 фпс, индустрия деградирует однако