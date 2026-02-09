Инсайдер заявляет о скором анонсе Devil May Cry 6 на State of Play

Пока Capcom активно готовит к релизу Resident Evil Requiem, фанаты другой культовой франшизы студии получили неожиданную надежду. В сети начали циркулировать слухи о том, что продолжение стильного слэшера Devil May Cry 6 может быть официально представлено публике уже в самое ближайшее время.

Источником информации выступил инсайдер под ником TripleSeven, сообщение которого опубликовали на форуме Reddit. По его данным, анонс шестой части приключений Данте и Неро запланирован на этот год, причем существует высокая вероятность показа дебютного трейлера уже на грядущей презентации Sony State of Play.

Однако игровое сообщество отнеслось к этому заявлению с изрядной долей скептицизма. Пользователи форума отметили, что репутация инсайдера ничем не подтверждена, а предыдущие "сливы" часто оказывались гаданием на кофейной гуще. Кроме того, более точный перевод оригинального сообщения TripleSeven смягчает утверждение: речь идет об анонсе в течение 2026 года, а State of Play упоминается лишь как возможная площадка.

Впрочем, у фанатов есть веская причина верить в анонс в этом году, даже если он не случится на шоу Sony. В августе серия Devil May Cry будет праздновать свое 25-летие. Многие эксперты полагают, что Capcom не упустит возможность отметить эту дату, даже если приоритет сейчас отдан маркетингу Resident Evil. Если State of Play окажется ложным следом, игру наверняка анонсировать еще на Tokyo Game Show или The Game Awards.