Издательство Capcom анонсировало экшен Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition для Nintendo Switch 2

Компания Capcom объявила, что стильный экшен Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition выйдет на новой игровой консоли Nintendo Switch 2. Релиз этой версии запланирован на 23 июня 2026 года.

Оригинальная версия игры изначально вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC в марте 2019 года. Позднее, в ноябре 2020 года, проект получил улучшенное переиздание для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и Xbox Series S. Теперь разработчики готовы представить специальную версию для следующего поколения систем от Nintendo.

В Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition игрокам предстоит взять на себя роль 3 персонажей с уникальными боевыми стилями: Неро, Данте и таинственного Ви. Сюжет игры разворачивается в городе Ред-Грейв Сити, который подвергся вторжению демонических сил после того, как в нем укоренилось гигантское демоническое дерево. Молодой охотник на демонов Неро вместе со своей напарницей Нико, создающей для него механические протезы Бич дьявола, отправляется на борьбу с монстрами. В процессе прохождения героям придется столкнуться с летающими эмпузами, гигантским Голиафом и другими опасными противниками.

Проект разработан на базе собственного графического движка компании Capcom под названием RE Engine. Это технологическое решение позволило создателям добиться высокого уровня детализации, реалистичного дизайна персонажей, а также проработанных эффектов освещения и окружения. Руководителем разработки оригинальной игры выступил Хидэаки Ицуно, который вместе со своей командой стремился создать динамичный игровой процесс в жанре слэшеров.

Новое издание предложит владельцам Nintendo Switch 2 весь ключевой контент игры, включая динамичные сражения и музыкальное сопровождение, меняющееся в зависимости от стиля ведения боя. Точные технические характеристики версии для консоли разработчики пообещали раскрыть ближе к дате релиза.