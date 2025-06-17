Композитор и актер озвучки Devil May Cry 5 также хотят новую Devil May Cry

По прошествии пяти лет после выхода Devil May Cry 5 удалось покорить новую рекордную планку в 10 миллионов проданных копий, в чем ей помогла и недавняя премьера на Netflix. Подобный успех возродил новые надежды на Devil May Cry 6 не только в рядах фанатов, но и, похоже, в рядах тех, кто помог этой серии появиться на свет.

Информация о том, что Devil May Cry 5 преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий по всему миру, была недавно ретвитнута актером озвучки Джонни Янг Бушем. Если кто не знает, Джонни Йонг Бош - это голос Неро из последних двух основных частей IP, а также голос Данте в недавней адаптации Netflix.

В своем твите Бош поинтересовался, хватило ли этого достижения, чтобы убедить Capcom начать разработку Devil May Cry 6. Что интересно, Кейси Эдвардс, композитор саундтрека к последней игре, сделал ретвит и задал аналогичный вопрос, отразив общее желание членов команды снова взяться за работу над новым проектом серии.

И хотя эти заявления свидетельствуют о большом энтузиазме творческой команды, они также указывают на то, что Capcom еще официально не начала разработку новой части Devil May Cry, во всяком случае, пока. Впрочем, все выглядит так, будто мир готов к долгожданному возвращению Devil May Cry. И даже сам Хидеки Камия, создатель серии, выразил желание поработать над ремейком первой игры.