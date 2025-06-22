Prime 1 Studio показала коллекционную фигурку Вергилия и Данте из Devil May Cry 5

«Люди, которых боятся даже демоны... вернулись». Именно так компания Prime 1 Studio, создатель высококачественных (и дорогих) коллекционных предметов для индустрии развлечений, анонсировала очередную новинку, представленную на Next Level Showcase в эту субботу: потрясающая фигурка Вергилия и Данте из Devil May Cry 5.

Как и большинство других представленных экспонатов (Сэм и Хиггс из Death Stranding 2), фигурка, которую можно будет предзаказать в 3-м квартале, изображает двух героев вместе, в экшн-позах, в масштабе 1/6. О цене пока не сообщается, но стоит еще раз отметить, что подобные аксессуары как правило стоят недешево ( как минимум около 2 000 долларов США).