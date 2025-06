Продажи стандартной версии Devil May Cry 5 превысили отметку в 10 миллионов копий

Сегодня компания Capcom сообщила о том, что стандартная версия Devil May Cry 5 преодолела отметку в 10 миллионов копий. Таким образом, меньше чем за месяц издателю удалось продать еще почти миллион копий игры:

Общие продажи игры, с учетом Special Edition для PS5 и Xbox Series X/S, превысили 11 миллионов копий, а вся серия Devil May Cry теперь насчитывает более 33 миллионов проданных копий.

Capcom отметила, что рост продаж связан с выходом аниме-адаптации Devil May Cry на Netflix, которую уже продлили на 2 сезон. Официальных анонсов новых игр по франшизе пока нет, но успех Devil May Cry 5 и аниме доказывает: франшиза остаётся востребованной. При этом ранее были намёки на то, что оригинальная Devil May Cry может получить ремейк: