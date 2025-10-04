Шесть лет ожидания: фанаты выпустили русскую озвучку для Devil May Cry 5

Спустя шесть лет после выхода Devil May Cry 5 российское фанатское сообщество представило полноценную неофициальную озвучку игры. Релиз состоялся в марте 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One, и всё это время поклонники довольствовались лишь субтитрами. Теперь у игроков появилась возможность услышать знакомых героев на русском языке.

Размер файла озвучки составляет 1,21 ГБ. Проект реализован силами энтузиастов и объединил целую команду. Куратором и переводчиком выступил Павел Боярский, техническую часть и сведение звука взял на себя Никита Шишкин, а организацию процесса обеспечила Ирина Козюра. Голоса культовым героям подарили: Кирилл Каллаш (Данте и монстры), Мага Джамаладинов (Неро), Глеб Борисов (Вергилий), Екатерина Вдовик (Нико), Никита FSLB (Ви), а также Софья Бажанова (Леди), Елизавета Московченко (Триш) и другие.

Отдельное внимание уделено качеству записи: команда старалась сохранить атмосферу оригинала, чтобы каждая сцена звучала максимально естественно и эмоционально. Несмотря на то что дополнение Virgil DLC в проект не вошло, сама озвучка охватывает всю основную кампанию.

Devil May Cry 5 остаётся эталонным слэшером, где игрокам предстоит комбинировать зрелищные удары, использовать уникальные способности трёх героев и сражаться с демонами в кинематографичном стиле. Теперь же российские фанаты смогут делать это на родном языке, что наверняка привлечёт к игре новую волну игроков.