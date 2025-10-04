Шесть лет ожидания: фанаты выпустили русскую озвучку для Devil May Cry 5

Спустя шесть лет после выхода Devil May Cry 5 российское фанатское сообщество представило полноценную неофициальную озвучку игры. Релиз состоялся в марте 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One, и всё это время поклонники довольствовались лишь субтитрами. Теперь у игроков появилась возможность услышать знакомых героев на русском языке.
Размер файла озвучки составляет 1,21 ГБ. Проект реализован силами энтузиастов и объединил целую команду. Куратором и переводчиком выступил Павел Боярский, техническую часть и сведение звука взял на себя Никита Шишкин, а организацию процесса обеспечила Ирина Козюра. Голоса культовым героям подарили: Кирилл Каллаш (Данте и монстры), Мага Джамаладинов (Неро), Глеб Борисов (Вергилий), Екатерина Вдовик (Нико), Никита FSLB (Ви), а также Софья Бажанова (Леди), Елизавета Московченко (Триш) и другие.
Отдельное внимание уделено качеству записи: команда старалась сохранить атмосферу оригинала, чтобы каждая сцена звучала максимально естественно и эмоционально. Несмотря на то что дополнение Virgil DLC в проект не вошло, сама озвучка охватывает всю основную кампанию.
Devil May Cry 5 остаётся эталонным слэшером, где игрокам предстоит комбинировать зрелищные удары, использовать уникальные способности трёх героев и сражаться с демонами в кинематографичном стиле. Теперь же российские фанаты смогут делать это на родном языке, что наверняка привлечёт к игре новую волну игроков.
Всегда радует, когда действительно энтузиазм движет, а не желания срубить бабла как у некоторых.
Должен быть бесплатным ?
Далеко уйдешь на чистом энтузиазме? Ну так живи на нём, не получай ЗП(зачем она тебе?), не жри, не спи и работай 24 на 7. Ну а чё нет сразу? Ведь нужно проявить ЭНТУЗИАЗМ -_- . Не неси херни, всегда , ВСЕГДА любой труд должен быть оплачен, а вот это на БЕСПЛАТНОЙ основе , превращаясь потом в ТЫ ОБЯЗАН, или ТЫ ДОЛЖЕН ну-ну. Приведу пример проэкта, которым мы с командой занимались АВХ2, может кто-то и наслышен, так вот действительно у нас БЫЛ ЭНТУЗИАЗМ, мы горели этой идеей, нам хотелось это сделать и разобраться, нооооо когда добились результата, началось- а сделайте СЁ, сделайте ТО... всем насрать есть у нас время или нет. БЕРИ И ДЕЛАЙ О_о, мы такие- ребят, мы в этом НЕ заинтересованы, хотите что-бы мы разобрались с ВАШИМ заказом давайте денюшку + вы уже видите , что мы не какие-то скамеры, а действительно предоставили рабочий продукт(как минимум Цусима+Кратос+Горизонт+Человек Паук), но нееееее .
Ну и следовательно нахер оно надо нам и полетели гневные отзывы с матами УГРОЗАМИ и прочей херней словно МЫ обязаны кому-то что-то .... и с каким скажи мне на милость ЭНТУЗИАЗМОМ мы должны работать , когда люди мало того не благодарные(получив продукт БЕСПЛАТНО в нашем случаи), что-то там еще умудряются требовать. Как итог мы забили болт и если делали правки для новых версий игр(того-же Чела паука 2) то исключительно для себя и никому не давали обновления , ибо с таким отношением нафиг оно надо. Тут такой-же пример, т.ч. не нужно городить телегу про ЭНТУЗИАЗМ.
Что опять перепроходит? Отлично. Есть повод))))
Чпок стрит?
На сутки с новостью опоздал, но это ладно. Озвучка действительно неплохая, еще и бесплатно)
С озвучкой приятней будет пройти
Перепроходить точно не буду. Но чем больше озвучек, там лучше