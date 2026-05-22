Слух: Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition выйдет на Switch 2 в августе 2026 года

Появление Devil May Cry 5 на консоли Nintendo Switch 2 становится все более вероятным. Первым серьезным сигналом послужила регистрация игры в базе данных тайваньского рейтингового агентства, которое обычно сертифицирует проекты незадолго до их официального показа.

Следом за этим крупная швейцарская торговая сеть открыла страницу предварительного заказа на физические копии игры. Согласно информации из карточки товара, проект выйдет под специальным подзаголовком Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. На сайте установлена цена в 39.90 швейцарских франков (примерно 43.6 евро), а в графе даты релиза указано 28 августа 2026 года.

К этим деталям стоит относиться с осторожностью: ритейлеры часто используют случайные даты и стандартные ценники в качестве «заглушек» (placeholder), чтобы заранее запустить сбор предзаказов. Тем не менее сам факт создания страниц в магазинах указывает на то, что торговые сети уже получают первые закрытые спецификации от издателя Capcom.

Официальный анонс DMC 5 на Switch 2 может состояться во время Summer Game Fest или в рамках следующего Nintendo Direct: Partner Showcase.