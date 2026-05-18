Лайкнул косплейщицу в купальнике и теперь женится: создатель Devil May Cry устроил виртуальный роман в соцсетях

Знаменитый японский геймдизайнер Хидэки Камия, известный по своей работе над франшизами Devil May Cry, Resident Evil и позже в PlatinumGames, в этом месяце стал настоящей интернет-звездой. Не успело геймерское сообщество остыть от недавнего скандала, когда эксцентричный разработчиков в своей излюбленной манере публично разнес агрессивного фаната, как японец сгенерировал новый повод для жарких обсуждений. Однако в этот раз — максимально милый и романтичный.

Разработчик, которого геймеры привыкли бояться из-за того, что он обычно моментально банит любого пользователя в X (Twitter) даже за самую мелкую провинность, совершенно внезапно расцвел в общении с фанаткой. Началось всё с того, что молодая косплей-модель под ником rincospl тегнула Камию в своем весьма откровенном образе. Девушка выложила пикантное селфи у зеркала, где она облачилась в соблазнительную женскую версию Данте из Devil May Cry с пистолетами и огромным мечом на фоне крошечного черного купальника.

Создатель легендарного охотника на демонов не смог пройти мимо такой эстетики и совершенно недвусмысленно и просто отреагировал: «Выходи за меня». Когда пораженная таким поворотом косплеерша робко уточнила в ответном сообщении: «Так... мы поженимся? Или между нами всё было просто шуткой? :(», Камия тут же поддержал игру: «Я готов!», начав называть девушку в твитах «своей вайфу» и просить сбросить её фотографии в высоком 4К разрешении.

Общение переросло в своеобразный публичный флирт. Девушка пошла еще дальше и прогнала фото через ИИ, совместив свой косплейный свадебный образ с лицом счастливого смеющегося Камии в строгом костюме на фоне венчальной аллеи. Подписала это чудо: «Это мы, скоро». Японец смущенно прокомментировал такой фотомонтаж: «Мне кажется... это кто-то другой, а не я. Хотя лицо где-то видел...».

Вряд ли такой роман закончится чем-то серьезным. Тем не менее это событие смогло повеселить геймерское сообщество и немного скрасить строгий образ Камии в социальных сетях.