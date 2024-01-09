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Devil May Cry: Peak Of Combat 2024 г.
Экшен, Условно-бесплатная
6.7 32 оценки

Devil May Cry: Peak of Combat вышла на iOS и Android

monk70
Новости

Devil May Cry: Peak of Combat стала доступна на iOS и Android начиная с сегодняшнего дня, о чем свидетельствует впечатляющий трейлер, созданный по этому случаю компанией NebulaJoy: загрузка из App Store и Google Play бесплатна.

Спустя несколько месяцев после выхода бета-трейлера Devil May Cry: Peak of Combat мобильный экшен, созданный под руководством Capcom, наконец-то готов к своему дебюту и призван предложить впечатляющий игровой опыт.

Согласно официальному описанию, Devil May Cry: Peak of Combat использует механику, которая определила успех серии Capcom, ее неистовый и захватывающий стиль боя, а также опирается на большой состав, связанный с различными главами саги. Таким образом, мы сможем использовать классических персонажей DmC, их оружие и сразиться с самыми знаковыми боссами франшизы.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Valery Nikitenkov

Друзья с Playground, привет. Я главред с AppTime. Релиз завтра, 10 января. Трейлер чисто для затравки и хайпа

1
Нейтан Дрейк

Завтра в 3 дня примерно выйдет.

0
ron in

я уже скачиваю

0
Нейтан Дрейк ron in

Там таймер будет.

1
alexhistory

Красота, детям понравится.

-2