Devil May Cry: Peak of Combat вышла на iOS и Android

Devil May Cry: Peak of Combat стала доступна на iOS и Android начиная с сегодняшнего дня, о чем свидетельствует впечатляющий трейлер, созданный по этому случаю компанией NebulaJoy: загрузка из App Store и Google Play бесплатна.

Спустя несколько месяцев после выхода бета-трейлера Devil May Cry: Peak of Combat мобильный экшен, созданный под руководством Capcom, наконец-то готов к своему дебюту и призван предложить впечатляющий игровой опыт.

Согласно официальному описанию, Devil May Cry: Peak of Combat использует механику, которая определила успех серии Capcom, ее неистовый и захватывающий стиль боя, а также опирается на большой состав, связанный с различными главами саги. Таким образом, мы сможем использовать классических персонажей DmC, их оружие и сразиться с самыми знаковыми боссами франшизы.