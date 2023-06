Мобильный слешер Devil May Cry: Peak of Combat можно будет опробовать в июле ©

Если вы любите играть на мобильных устройствах, да еще и являетесь фанатом франшизы Devil May Cry, то стоит обратить свое внимание на грядущее ОБТ Devil May Cry: Peak of Combat. Уже 6 июля этого года пройдет открытое бета-тестирование, где владельцы смартфонов под управлением Android смогут опробовать часть контента нового слешера и оставить полезные отзывы для разработчиков. К слову, тест будет проходить в странах Европы, Америки и Азии.

Devil May Cry: Peak of Combat является условно-бесплатным проектом для смартфонов, где игрокам предстоит сражаться с огромным количеством недругов в стиле уже легендарной серии игр Devil May Cry. Помимо сюжетных миссий, будут доступны и различные подземелья с полчищами тварей и сложных боссов, за уничтожение которых выдаются награды.