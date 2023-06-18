Devil May Cry: Peak Of Combat 2023 г.
6.5 4 оценки

Мобильный слешер Devil May Cry: Peak of Combat можно будет опробовать в июле

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4efy
Новости

Если вы любите играть на мобильных устройствах, да еще и являетесь фанатом франшизы Devil May Cry, то стоит обратить свое внимание на грядущее ОБТ Devil May Cry: Peak of Combat. Уже 6 июля этого года пройдет открытое бета-тестирование, где владельцы смартфонов под управлением Android смогут опробовать часть контента нового слешера и оставить полезные отзывы для разработчиков. К слову, тест будет проходить в странах Европы, Америки и Азии.

Devil May Cry: Peak of Combat является условно-бесплатным проектом для смартфонов, где игрокам предстоит сражаться с огромным количеством недругов в стиле уже легендарной серии игр Devil May Cry. Помимо сюжетных миссий, будут доступны и различные подземелья с полчищами тварей и сложных боссов, за уничтожение которых выдаются награды.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Pravdarub

Фу.

0
powerGLASS

Все то время, пока данная игра находится на слуху, в голове постоянно возникает один и тот же вопрос: а зачем?

-4
Мур Мур lamour

деньги

0
1d1mon
0