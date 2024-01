Опубликован заглавный трек Devil May Cry: Peak of Combat

Кейси Эдвардс, именитый музыкант мирового уровня, специально создал совершенно новый трек для игры Devil May Cry: Peak of Combat, а певец, исполнивший «Bury the Light», дополнил песню своим великолепным вокалом.

Продолжая линию тяжелого метала, так присущую Кейси Эдвардсу, трек «Fire Inside» пленит игроков своими сильными мелодиями и глубокими текстами, раскрывая сущность таких персонажей, как Данте, Вергилий и Леди. Разработчики этой игры считают, что выпуск данного промо-трека является важным этапом в направлении восстановления сообщества поклонников Devil May Cry.

10 января состоится запуск мобильной игры Devil May Cry: Peak of Combat. Этот проект наследует визуальный стиль, сюжет и геймплей знаменитой серии игр Devil May Cry, предлагая геймерам возможность сражаться с разнообразными противниками в роли полюбившихся персонажей. Игра будет доступна на платформах iOS и Android, и уже сейчас доступна предварительная регистрация для обеих версий.