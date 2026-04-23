Кооперативный хоррор Devil of the Plague выйдет в раннем доступе Steam 1 мая 2026 года

Devil of the Plague — это многопользовательский психологический хоррор на выживание для одного-четырёх игроков, в котором вас призывают в ряды тайного культа чумных докторов. Действие разворачивается в мире, где древнее шумерское божество по имени Асаг, некогда уничтожившее целое царство, пробудилось вновь. Его дыхание отравляет реки и земли, а распространяемая им чума — не просто болезнь, а магическое проклятие, которое искажает реальность, сводит с ума и превращает людей в послушных носителей тьмы.

Исследуя погружённые во мрак локации — заброшенные деревни, гниющие леса и берега, где вода превратилась в яд, — вы будете искать редкие ингредиенты: особые травы, растущие только рядом с очагами заразы, останки заражённых животных, гнилые кости, пропитанные агонией, и древние артефакты. Все это необходимо для создания очистительных эликсиров на алхимическом столе. Малейшая ошибка в пропорциях превращает лекарство в смертельный яд, который может призвать внимание демона или ускорить распространение чумы. Только приготовив зелье с нужными свойствами, отряд получает шанс провести опасный ритуал очищения.

Кооператив рассчитан на четырёх чумных докторов, и успех зависит от синхронности и стратегии. Свет факела или лампады одновременно защищает от одних монстров и привлекает других, поэтому балансировать между видимостью и скрытностью приходится постоянно. Чума же не просто истощает здоровье — она наполняет сознание игрока шёпотом Асага, вызывая галлюцинации: комнаты меняют форму, союзники на миг кажутся чудовищами, а голоса друзей становятся неотличимы от голоса демона. Если вовремя не применить противоядие, доктор сходит с ума и либо обращается против группы, либо исчезает в кошмаре навсегда.