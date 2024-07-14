2.5D-экшен The Devil Within: Satgat получил быстрое перемещение и другие новые функции в первом крупном обновлении

The Devil Within: Satgat — метроидвания, которая вышла в раннем доступе в апреле, недавно получила свое первое крупное обновление контента, которое включает в себя множество востребованных функций и улучшений.
Главной из них является возможность перемещаться между этапами, что позволяет вам собирать любые недостающие коллекционные предметы или или просто возвращаться и наказывать врагов, которые доставляли вам неприятности, когда вы были не такими уж крутыми. Чтобы сделать это еще более впечатляющим, многие области были улучшены и переработаны, с новыми скрытыми секретами, которые можно найти, чтобы лучше стимулировать исследование.
Также появятся дополнительные варианты сложности, с возможностью изменять рейтинг сложности боссов, чтобы влиять на тип наград, которые вы получите. Добавьте к этому, что Newcore Games также вводит в игру «элитных» монстров, которые вознаграждают вас большим количеством энграмм и серебряных ключей для открытия сундуков с еще большей добычей. Наконец, главный герой Ким Рип будет более настраиваемым, с новыми скинами и аксессуарами.
К сожалению, обновление настолько обширное, что оно сотрет ваш текущий прогресс и потребует от вас заново пройти игру.
The Devil Within: Satgat находится в раннем доступе Steam, также доступна бесплатная демоверсия.