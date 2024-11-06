Полная версия приключенческого 2,5D-платформера The Devil Within: Satgat выйдет 21 ноября на PS5 и ПК

2.5D экшн-платформер The Devil Within: Satgat выйдет из раннего доступа и получит полную версию на PlayStation 5 и ПК в Steam 21 ноября, объявил разработчик Newcore Games. Версия для Switch, опубликованная CFK, выйдет в 2025 году.

The Devil Within: Satgat впервые вышла в раннем доступе на ПК 9 апреля, и в течение семи месяцев получала различные обновления, основанные на отзывах и предложениях сообщества, которые помогли сформировать окончательный релиз.

Приготовьтесь погрузиться в разрушенный мир, поскольку The Devil Within: Satgat сочетает в себе элементы Metroidvania и souls-like, но остается верной платформерному экшену.

The Devil Within: Satgat следует истории Кима Рипа, мечника с амнезией, который пытается разобраться в этом теперь опустевшем мире, захваченном демонами. Отправьтесь в захватывающее путешествие, охватывающее несколько карт, и раскройте тайны мира, участвуя в стильных битвах с грозными врагами, вызванными загадочным Черным Жалом, – огромной, шипастой башней таинственного происхождения, которая внезапно появилась на земле Чосон. Масло, которое сочилось из башни, поначалу считалось благословением, но вскоре превратилось в адский кошмар, превратив жителей земли в бездушных демонов.

С одним лишь мечом в руке Ким Рип осознает мрачное откровение: чтобы победить демонов, ему, возможно, придется самому стать демоном. С особыми способностями, дарованными ему таинственным демоном внутри него, Ким Рип должен уничтожить могущественных демонов, скрывающихся в каждом регионе, чтобы стать сильнее и сделать их силу своей. Помогите Ким Рипу разблокировать его воспоминания и спасти разрушенный мир от злых демонов.