Приключенческий 2,5D-платформер The Devil Within: Satgat вышел на ПК в раннем доступе

Компания Newcore Games сообщила о выходе The Devil Within: Satgat на ПК. Игра представляет собой 2.5D-платформер в неофутуристическом мире, захваченном армией демонов. Игрокам предстоит путешествовать по дьявольскому миру The Devil Within: Satgat, в котором древние и современные элементы сочетаются, создавая захватывающее и загадочное окружение.

В The Devil Within: Satgat вы играете за Ким Рип, члена Королевской гвардии, которая сражается с полчищами ада по приказу Императора. Когда загадочное Черное Жало, источник демонической силы в мире, извергается и начинает развращать землю, Ким Рип получает задание раскрыть тайны странной башни. Чтобы победить дьявола, Ким Рип придется самой стать дьяволом, используя силу своих павших врагов – рискуя своей человечностью.

В дополнение к силам, которые Ким Рип получит за каждого победившего Архидемона, у неё будет арсенал самурайских инструментов, которые он сможет использовать, чтобы дать отпор полчищам демонов. По мере того, как Ким Рип продолжает наращивать свои силы, игроки смогут освоить и улучшить множество способностей.