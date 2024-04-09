Приключенческий 2,5D-платформер The Devil Within: Satgat вышел на ПК в раннем доступе

Этот экшен-платформер повествует о судьбе мира Чосона, некогда погрузившегося в хаос. Начало бедствий положило появление зловещей чёрной башни, которая сперва принесла процветание, а затем выпустила на свободу армии демонов.

Лишь самые отважные воины пытались остановить эпидемию, однако из-за предательства все они пали в бою. И теперь единственная надежда на спасение — таинственный Рип Ким, последний представитель древнего рода теневых воинов Востока.

В ходе противостояния с демонами Рип был заражён их кровью, обретя невероятную силу, но и подвергнувшись влиянию Тьмы. Теперь наш герой должен проникнуть в самое сердце башни, раскрыть её тайны и успокоить души павших ранее бойцов.

По пути Рипа поджидают бесчисленные ловушки, враги и могущественные боссы, готовые проверить его боевые навыки. Однако чем глубже главный герой продвигается вперёд, тем мрачнее становятся открытия.

Оказывается, чтобы победить демонов, нужно в буквальном смысле стать таким же тёмным существом как они. С каждым уничтоженным врагом Рип всё больше подпадает под влияние зла, рискуя в конечном итоге утратить собственную личность в этой войне.