Продал душу Дьяволу в покер? Жульничай! Карточный рогалик The Devil's Due вышел в Steam

Состоялся релиз The Devil’s Due — необычного карточного рогалика, в котором игрокам предстоит выбраться из ада с помощью покера, хитрости и откровенного мошенничества. В честь выхода разработчики представили новый трейлер.

По сюжету главный герой проиграл собственную душу Дьяволу за покерным столом и оказался в глубинах преисподней. Единственный способ вернуть свободу — пробиться через череду карточных поединков с чудовищными противниками, которые совершенно не собираются облегчать ему задачу.

Главная особенность The Devil’s Due заключается в том, что жульничество здесь не запрещено, а становится частью игровой механики. Противники могут казаться практически непобедимыми, но герой вовсе не обязан играть честно. Именно умение обманывать соперников поможет ему преодолевать испытания и постепенно приближаться к свободе.

Игра сочетает покерные механики, стратегию и элементы построения колоды с характерной для рогаликов необходимостью адаптироваться к новым испытаниям.