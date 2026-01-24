GOG признал, что удаление хоррора Devotion по политическим причинам подорвало доверие игроков и повлияло на репутацию

GOG публично признал, что его решение удалить Devotion с платформы пять лет назад серьёзно подорвало доверие пользователей. Тайваньская хоррор-игра, разработанная Red Candle Games, была внезапно удалена из всех цифровых магазинов в 2019 году после скандала, связанного с отсылками к президенту Китая, которые были сочтены оскорбительными.

Мацей Голембеевски, управляющий директор GOG, прокомментировал ситуацию после критики его заявления в недавнем интервью, где он сказал, что «как компания, мы всегда готовы защищать правильные ценности», обсуждая решение о продаже спорной игры Horses, которая была отклонена другими платформами, такими как Steam и Epic Games.

Что касается инцидента с Devotion, Голембеевски пояснил:

Мы приняли это решение в контексте очень реальных торговых ограничений, ограниченного понимания сложных геополитических факторов и отсутствия хороших вариантов, которые могли бы защитить GOG и её партнёров, позволяя при этом ответственно выпустить игру.

Руководитель признал, что это решение, и особенно способ его донесения, подорвало доверие пользователей к платформе.

Поддержание глобального онлайн-магазина означает умение ориентироваться в юридических, операционных и коммерческих реалиях, которые не всегда позволяют достичь идеальных результатов.

Тем не менее, генеральный директор заявляет, что это не означает, что они не будут совершать ошибок:

Когда я говорю, что мы готовы отстаивать правильные ценности, я не имею в виду, что мы не будем совершать ошибок, или что все решения будут лёгкими, или что мы никогда не столкнёмся с дилеммами. Я имею в виду, скорее, что при каждой возможности мы стремимся быть более ясными, последовательными и готовыми отстаивать свой выбор, включая открытое объяснение его, когда он подвергается сомнению.

Devotion была первоначально выпущена в начале 2019 года, но быстро удалена после обнаружения негативных упоминаний президента Си Цзиньпина. Скандал имел серьёзные последствия в Китае, включая закрытие аккаунта Red Candle в социальной сети Weibo.

Несмотря на заявления Red Candle о том, что оскорбительный контент был всего лишь временной заменой, и многочисленные извинения за инцидент, ущерб уже был нанесён. В 2020 году GOG объявил о продаже Devotion в своём магазине, но в тот же день отменил своё решение, объяснив в твите:

После получения многочисленных сообщений от игроков мы решили не добавлять игру в наш магазин.