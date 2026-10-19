Энтузиаст переносит оригинальную Diablo в вид от первого лица с поддержкой кооператива

Разработчик под псевдонимом Drelvak представил необычный фанатский проект Diablo First Person, полностью меняющий перспективу культовой ролевой игры 1996 года от Blizzard Entertainment. Модификация трансформирует классический изометрический экшен в трехмерное приключение с видом из глаз персонажа. Автор не стал переносить тайтл на сторонние технологии вроде Unreal Engine, а модифицировал открытый исходный код порта DevilutionX, благодаря чему объемное окружение генерируется напрямую из оригинальных карт и тайлов.

Несмотря на смену перспективы, проект строго соблюдает правила первоисточника. Управление реализовано с помощью мыши и клавиш WASD, однако перемещение героя по-прежнему привязано к классической пошагово-тайловой сетке. Для взаимодействия с инвентарем и сбора лута предусмотрена клавиша Alt, вызывающая стандартный курсор. Кроме того, создатель добавил возможность мгновенной смены обзора: по нажатию кнопки G камера плавно возвращается к привычному изометрическому виду прямо посреди боя.

Одной из главных особенностей модификации стала рабочая поддержка сетевого мультиплеера по локальной сети, успешно протестированного на 2 отдельных компьютерах. В совместном режиме оригинальные двухмерные спрайты соратников корректно масштабируются в пространстве без визуальных глитчей. Разработчик также сохранил бескомпромиссную механику огня по своим, вынуждающую участников группы аккуратно выбирать позиции в узких коридорах и осторожно применять дистанционные заклинания.

Diablo от первого лица в мультиплеере приносит массу веселья и работает удивительно хорошо. Все играется именно так, как и должно, сохранив даже классический огонь по своим. - Drelvak, разработчик модификации

На текущем этапе производства проект уже включает в себя город Тристам, уровни монастыря и блок катакомб с 5 по 8 этажи. Таким образом, работа завершена уже наполовину, вплоть до спуска на 9 ярус подземелий. В катакомбах воссозданы аутентичные каменные своды, деревянные помосты, ловушки и опасные монстры вроде Black Death, которые при попадании безвозвратно снижают максимальный запас здоровья персонажа.

Отдельное внимание автор уделил атмосфере Тристама. Панорамный скайбокс вечернего неба был бережно вырезан и адаптирован напрямую из оригинального вступительного ролика 1996 года от Blizzard. В окнах городского собора появилось каноничное красное свечение, исправлены пропорции зданий и кузницы Гризвольда, а невидимые стены изометрической геометрии были закрыты массивными каменными валунами. Заодно энтузиаст переработал меню настроек, отвязав масштаб интерфейса и угол обзора FOV от разрешения экрана, что избавило проект от проблемы микроскопических иконок на мониторах формата 1080p и 4K.

В дальнейшем разработчик намерен перенести оставшиеся биомы подземелий, включая пещеры с лавой и глубины Ада с финальной схваткой против Diablo, а также провести эксперименты по внедрению поддержки шлемов виртуальной реальности.