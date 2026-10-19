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Diablo 30.11.1996
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
9 999 оценок

Энтузиаст переносит оригинальную Diablo в вид от первого лица с поддержкой кооператива

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчик под псевдонимом Drelvak представил необычный фанатский проект Diablo First Person, полностью меняющий перспективу культовой ролевой игры 1996 года от Blizzard Entertainment. Модификация трансформирует классический изометрический экшен в трехмерное приключение с видом из глаз персонажа. Автор не стал переносить тайтл на сторонние технологии вроде Unreal Engine, а модифицировал открытый исходный код порта DevilutionX, благодаря чему объемное окружение генерируется напрямую из оригинальных карт и тайлов.

Несмотря на смену перспективы, проект строго соблюдает правила первоисточника. Управление реализовано с помощью мыши и клавиш WASD, однако перемещение героя по-прежнему привязано к классической пошагово-тайловой сетке. Для взаимодействия с инвентарем и сбора лута предусмотрена клавиша Alt, вызывающая стандартный курсор. Кроме того, создатель добавил возможность мгновенной смены обзора: по нажатию кнопки G камера плавно возвращается к привычному изометрическому виду прямо посреди боя.

Одной из главных особенностей модификации стала рабочая поддержка сетевого мультиплеера по локальной сети, успешно протестированного на 2 отдельных компьютерах. В совместном режиме оригинальные двухмерные спрайты соратников корректно масштабируются в пространстве без визуальных глитчей. Разработчик также сохранил бескомпромиссную механику огня по своим, вынуждающую участников группы аккуратно выбирать позиции в узких коридорах и осторожно применять дистанционные заклинания.

Diablo от первого лица в мультиплеере приносит массу веселья и работает удивительно хорошо. Все играется именно так, как и должно, сохранив даже классический огонь по своим. - Drelvak, разработчик модификации

На текущем этапе производства проект уже включает в себя город Тристам, уровни монастыря и блок катакомб с 5 по 8 этажи. Таким образом, работа завершена уже наполовину, вплоть до спуска на 9 ярус подземелий. В катакомбах воссозданы аутентичные каменные своды, деревянные помосты, ловушки и опасные монстры вроде Black Death, которые при попадании безвозвратно снижают максимальный запас здоровья персонажа.

Отдельное внимание автор уделил атмосфере Тристама. Панорамный скайбокс вечернего неба был бережно вырезан и адаптирован напрямую из оригинального вступительного ролика 1996 года от Blizzard. В окнах городского собора появилось каноничное красное свечение, исправлены пропорции зданий и кузницы Гризвольда, а невидимые стены изометрической геометрии были закрыты массивными каменными валунами. Заодно энтузиаст переработал меню настроек, отвязав масштаб интерфейса и угол обзора FOV от разрешения экрана, что избавило проект от проблемы микроскопических иконок на мониторах формата 1080p и 4K.

В дальнейшем разработчик намерен перенести оставшиеся биомы подземелий, включая пещеры с лавой и глубины Ада с финальной схваткой против Diablo, а также провести эксперименты по внедрению поддержки шлемов виртуальной реальности.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Дарк Маг

Супер игра детства , зумерам не понять

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WarCraf4er

Хех, ну пусть переносит