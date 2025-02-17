Энтузиасты проанализировали 2,2 миллиарда вариантов подземелий и доказали подделку 15-летнего мирового рекорда в Diablo

Группа специалистов по спидранам Diablo раскрыла, что трехминутный мировой рекорд в категории any%, установленный в 2009 году игроком Мацеем "groobo" Маселевским, был сфальсифицирован. Спорный забег, загруженный на Speed Demos Archive, утверждал, что волшебник прошел игру за 3 минуты 12 секунд, используя разрешенные эксплойты. Однако эксперты нашли доказательства, что манипуляции выходили за пределы допустимого.

Реверс-инжиниринг системы генерации карт, имеющей 2,2 миллиарда возможных комбинаций, с использованием инструмента Diablo mapgen показал, что некоторые комбинации карт могли появиться только при изменении значений времени вне допустимого диапазона. Также были обнаружены несоответствия в победе над Диабло и признаки склеивания разных версий игры.

Рекорд был удален из архива, но его запись в Книге рекордов Гиннесса до сих пор сохраняется. В свое время, этот фальшивый рекорд подорвал интерес к спидранам в Diablo, особенно в эпоху роста стриминга, и негативно повлиял на развитие сообщества.