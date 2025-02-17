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Diablo 30.11.1996
Экшен, Ролевая, Вид сверху
9 867 оценок

Энтузиасты проанализировали 2,2 миллиарда вариантов подземелий и доказали подделку 15-летнего мирового рекорда в Diablo

butcher69
Новости

Группа специалистов по спидранам Diablo раскрыла, что трехминутный мировой рекорд в категории any%, установленный в 2009 году игроком Мацеем "groobo" Маселевским, был сфальсифицирован. Спорный забег, загруженный на Speed Demos Archive, утверждал, что волшебник прошел игру за 3 минуты 12 секунд, используя разрешенные эксплойты. Однако эксперты нашли доказательства, что манипуляции выходили за пределы допустимого.

Реверс-инжиниринг системы генерации карт, имеющей 2,2 миллиарда возможных комбинаций, с использованием инструмента Diablo mapgen показал, что некоторые комбинации карт могли появиться только при изменении значений времени вне допустимого диапазона. Также были обнаружены несоответствия в победе над Диабло и признаки склеивания разных версий игры.

Рекорд был удален из архива, но его запись в Книге рекордов Гиннесса до сих пор сохраняется. В свое время, этот фальшивый рекорд подорвал интерес к спидранам в Diablo, особенно в эпоху роста стриминга, и негативно повлиял на развитие сообщества.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Спидраны с использованием багов нужны лишь для прикола, на рекорды они не имеют права.

13
Pycckuu_XAKEP

я даже больше скажу: спидраны нужны чисто для веселья, не более

11
Рикочико

На Ютубе про это видео давно было.

3
Данила Бродский

Вот же каким то даунам заняться нечем

2
Goldstein777

Все тайное всегда становится явным.)

1
BewitchingBaron

это сколько у кого-то свободного времени то...

0
Pastoral

Если проверить досконально , то там наверное 20-25% фальсификатов результатов записей в Книге рекордов Гиннесса

0
ОТСТУПНИК Style

их борьба

-3