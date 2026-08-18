"Худшая концовка из всех": создатель Diablo внезапно вспомнил про культовую ролевую игру 90-х

Автор знаменитой серии Diablo Дэвид Бревик в недавнем интервью журналистам поделился своими противоречивыми эмоциями от классической видеоигры начала 90-х годов. Разработчик откровенно признался в своей глубокой привязанности к RPG старой школы Eye of the Beholder, которая вышла в далеком 1991 году, однако вместе с тем заявил, что этот культовый тайтл содержит «самый ужасный финал за всю историю видеоигр».

По словам Бревика, для своего времени проект представлял собой невероятный технический прорыв. Игра поразила его погружением и инновационной на тот момент графикой, искусно имитирующей трехмерное пространство за несколько лет до появления Wolfenstein 3D. Геймдизайнер настолько проникся проектом, что, будучи простым геймером, вручную рисовал сложные карты подземелий на бумаге. Однако финал прохождения полностью уничтожил все светлые эмоции.

Я был по-настоящему увлечен процессом. И вот в самом конце я убиваю финального босса, и вдруг на экране просто выскакивает маленькое диалоговое окно, в котором говорится что-то вроде "Поздравляем, вы победили!". А после этого игра просто... закрывается и выбрасывает меня на рабочий стол операционной системы. Это точно худшая концовка из всех игр, в которые я когда-либо играл.

— вспомнил создатель Diablo

Интересно, что гнев Бревика полностью разделяют критики того времени. Журнал Computer Gaming World в своей рецензии из 90-х аналогично разгромил финал:

Такого резкого и совершенно не вознаграждающего конца не было еще ни в одной CRPG... Убить Бехолдера, прочесть текстовое поле с поздравлением и оказаться в DOS.

Несмотря на «пощечину» в виде закрытия игры без титров и фанфар, Дэвид Бревик по-прежнему не в силах вычеркнуть Eye of the Beholder из списка своих любимцев.

Я испытываю к ней чувство любви-ненависти. Эта игра по-прежнему остается одним из лучших опытов в моей жизни.

— признается отец легендарной Diablo.