Серия Diablo привлекла более 130 миллионов игроков

Действие серии Diablo разворачивается в Санктуарии — мрачном мире, существующем между Высшими Небесами и Пылающим Адом. Франшиза дебютировала в 1996 году, а в 2026-м отмечает своё 30-летие. По данным Blizzard, за всё время к играм серии прикоснулись свыше 130 миллионов игроков по всему миру.
Актуальной номерной частью остаётся Diablo IV, вышедшая в 2023 году и продолжающая получать сезонный контент и сюжетные дополнения. Во время BlizzCon 2026 Blizzard сделала главное объявление для поклонников серии — официально представила Diablo V, релиз которой запланирован на весну 2029 года.
А могло бы быть и больше, если бы с 3 Диабло не сделали, то чего сейчас делают с обновлённой версии варика 3 с патчем 3.0.
Вроде большая цифра но на население всей планеты маловато будет.
На заборе тоже написано ,много всякой чуши, предлагаете верить ?😁
А как они это посчитали? Я играл в Д2, Д3 и Д4 на разных платформах, Д3 купил 2 раза на разные платформы - они меня несколько раз посчитали?