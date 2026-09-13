Серия Diablo привлекла более 130 миллионов игроков

Действие серии Diablo разворачивается в Санктуарии — мрачном мире, существующем между Высшими Небесами и Пылающим Адом. Франшиза дебютировала в 1996 году, а в 2026-м отмечает своё 30-летие. По данным Blizzard, за всё время к играм серии прикоснулись свыше 130 миллионов игроков по всему миру.

Актуальной номерной частью остаётся Diablo IV, вышедшая в 2023 году и продолжающая получать сезонный контент и сюжетные дополнения. Во время BlizzCon 2026 Blizzard сделала главное объявление для поклонников серии — официально представила Diablo V, релиз которой запланирован на весну 2029 года.