Создатели Diablo едва не обанкротились до сделки с Blizzard

Легендарная серия Diablo могла так и не появиться на свет из-за финансовых проблем разработчиков. В начале 90-х игру создавал небольшой коллектив студии Condor, который оказался на грани закрытия.

По словам одного из основателей команды Эриха Шеффера, ситуация была критической — у компании практически не осталось средств, а налоговые органы уже готовились остановить её деятельность. В этот момент поступило предложение от Blizzard Entertainment, которое фактически спасло проект.

Blizzard не только согласилась профинансировать разработку, но и выкупила студию, переименовав её в Blizzard North. Это дало команде доступ к ресурсам и позволило значительно расширить масштаб игры.

Изначально бюджет проекта был скромным, однако после сделки разработчики смогли реализовать более амбициозные идеи. В результате в 1997 году Diablo вышла и быстро стала хитом, положив начало одной из самых влиятельных серий в жанре action-RPG.

Позже успех закрепил Diablo II, который до сих пор считается эталоном для игр с системой добычи и подземелий. История же создания первой части стала примером того, как вовремя принятое решение может изменить судьбу целой франшизы.