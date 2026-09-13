Три десятилетия в Преисподней: Blizzard поблагодарила фанатов за верность в честь 30-летия серии Diablo

Культовая серия мрачного фэнтези Diablo официально перешагнула исторический рубеж в тридцать лет. В рамках международной выставки BlizzCon 2026 компания Blizzard Entertainment подвела итоги трех десятилетий развития одной из своих главных франшиз, устроив масштабное празднование и выразив глубокую признательность миллионам игроков по всему миру за их многолетнюю преданность.

Начиная с релиза оригинальной игры в далеком 1996 году, геймеры непрерывно противостоят повелителям Преисподней, исследуют опасные подземелья Санктуария и уничтожают бесчисленные демонические орды. Представители Blizzard отдельно подчеркнули, что именно преданность и активность аудитории позволили франшизе не просто удерживать планку качества, но и эволюционировать от классической изометрической RPG до масштабного контентного сервиса. Руководство студии официально назвало комьюнити Diablo лучшим и самым сплоченным в истории игровой индустрии.

Организаторы отметили, что все праздничные мероприятия этого года призваны не только напомнить о богатом культурном наследии серии, сформировавшей целый поджанр экшен-RPG, но и заложить фундамент для ее будущего. В честь юбилея Blizzard подготовила серию тематических активностей и выразила уверенность, что история Санктуария и противостояния вечным силам зла продлится еще не одно десятилетие.